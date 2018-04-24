Diyarbekirspor rakiplerini bekliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden ve haftayı 3 puanla kapatan Diyarbekirspor, Play Off’a kalmayı garantiledi.

Play-Off’a kalmayı garantileyen Diyarbekirspor’un yarı finalindeki rakibi son iki haftada alınacak sonuçlara göre belli olacak. Diyarbekirspor, Türkiye liglerinde 5 sezon üst üste Play-Off oynayan ilk takım olarak bu alanda rekor kırdı. Önceki 4 sezonda 3 final ve 1 yarı final oynamasına rağmen bir türlü üst lige çıkamayan Diyarbekirspor, 5. kez bu şansı deneyecek. Play-Off’ta yarı final eşleşmeleri 2. ve 5. ile 3. ve 4. takımlar arasında olacak. İlk maçlar 5. ve 4. takımların sahasında, ikinci maçlar 2. ve 3. takımları sahasında yapılarak bu maçlarda turu geçen takımlar finale kalacak. Tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak final maçını kazanan takım 2. Lig’e yükselecek.

1461 Trabzon’u 2-1 yenerek son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alıp bu süreçte 16 puan toplayan Diyarbekirspor, Play-Off’a kalmayı garantiledi, ligi 3. sırada tamamlamayı da önemli ölçüde garantiledi. Bu durumda Diyarbekirspor, Play-Off yarı finalinde ilk maçı lig dördüncüsü ile deplasmanda, rövanşı da kendi sahasında oynayacak. Diyarbekirspor, normal lig maratonunda kalan iki maçını küme düşen takımlarla yapacak. Bu yüzden ligi üçüncü bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor. 3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk ve Play-Off yarışı ise son iki hafta öncesinde ilginç bir hal aldı. Lider Darıca Gençlerbirliği ve ikinci Ankara Demirspor arasındaki puan farkı 1’e indi. Bu iki takımdan biri şampiyon olup 2. Lig’e direkt çıkarken, diğeri Play-Off’a kalacak.

Play-Off’a kalacak diğer iki takım için inanılmaz bir çekişme var. Anagold 24Erzincanspor, Tire 1922, Pazarspor ve Yeni Orduspor takımlarından ikisi Play-Off’a kalırken, iki takım devre dışı kalacak.

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