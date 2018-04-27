Diyarbekirspor’da hazırlıklar devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden ve Play Off’a kalmayı garantileyen Diyarbekirspor, hafta sonunda Kırıkhanspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Seyrantepe Spor Tesislerinde gerçekleşen...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden ve Play Off’a kalmayı garantileyen Diyarbekirspor, hafta sonunda Kırıkhanspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Seyrantepe Spor Tesislerinde gerçekleşen idmanda, yeşil kırmızılı ekip çift kale maç yaptı. Teknik direktör Faruk Türk gözetiminde gerçekleşen çift kale maçta, Kırıkhanspor maçının provası gerçekleştirildi. Futbolcuların moralli ve istekli oldukları çift kale maç yaklaşık 2 saat sürdü. Çalışmanın ardından teknik direktörü Faruk Türk, hafta sonunda deplasmanda yapacakları maçla ilgili kısa bir konuşma yaptı. Seyrantepe Spor Tesislerindeki çalışma, futbolcuların kültür-fizik hareketleri ile tamamlandı.