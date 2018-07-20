DİYARBAKIR:
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20 Temmuz 2018 Cuma 14:32

Diyarbekirspor’da hazırlıklar devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da yeni sezon hazırlıkları aralıksız olarak devam ediyor. Kocaeli Kartepe’de kampa giren yeşil kırmızılı ekipte sportif direktör İsmet yılmaz, çalışmalar hakkında...

Diyarbekirspor'da hazırlıklar devam ediyor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da yeni sezon hazırlıkları aralıksız olarak devam ediyor. Kocaeli Kartepe’de kampa giren yeşil kırmızılı ekipte sportif direktör İsmet yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, kamp çalışmalarının çok iyi geçtiğini ve yapılan transferlerinde takımla uyum içinde olduğunu söyledi. Yılmaz, yeni sezonda çok güçlü ve daha başarılı bir Diyarbekirspor’un sahalarda olacağını kaydetti. Yılmaz, Diyarbekirspor’un son 5 yıl içinde play off finalleri oynayarak bir türlü istediği şampiyonluğu elde edemediğini belirterek, "Bu yıl bizim için çok farklı olacak. Şampiyonluğa inanan bir teknik heyetimiz ve futbolcularımız var. Bizim için önemli olan kulübümüzde ilk önce bir aile ortamı yaratmaktır. Şuan itibariyle bunu başardık. Daha sonrada şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyoruz. Bunu da başaracağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Bir birini tamamlayan transferler gerçekleştirdiklerini kaydeden Yılmaz, “Eski ve yeni futbolcular arasında mükemmel bir uyum sağladık. Bu uyumu sahaya yansıtıp taraftarımızın yüzünü güldürecek sonuçlar elde ederek, şampiyonluğu ulaşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Kamp çalışmalarına kısa süre içinde başladıklarını aktaran Yılmaz, “Teknik direktörümüz Bülent Akan direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarımıza hızlı başladık. Gerekli olan bölgelere transfer yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Kamp dönemimiz de çok iyi geçiyor. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Onursal Başkanımız Feyzi İlhanlı ve Kulüp Başkanımız Bilal Kadayıfçıoğlu’na da çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmayıp her türkü desteği sağladıkları için” şeklinde konuştu.
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