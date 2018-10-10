DİYARBAKIR:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 17:00

Diyarbekirspor’da hazırlıklar sürüyor

TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor’da Serik Belediyespor maçı hazırlıkları devam ediyor.Şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor, kendisiyle aynı hedefi bulanan ve aynı puana sahip olan Serik Belediyespor’u evinde mağlup edip,...

Diyarbekirspor'da hazırlıklar sürüyor
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TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor’da Serik Belediyespor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor, kendisiyle aynı hedefi bulanan ve aynı puana sahip olan Serik Belediyespor’u evinde mağlup edip, hem zirveye yerleşmek hem de üst üste üçüncü galibiyetini elde etmek istiyor. 12 puanlı Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor’un lider olduğu grupta, Diyarbekirspor ikinci, Serik Belediyespor üçüncü ve Kocaelispor dördüncü sırada yer alıyor.

13 Ekim Cumartesi günü yapılacak maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Diyarbekirspor’da moraller oldukça yüksek. Teknik direktör İskender Eroğlu, yönetiminde hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı ekip, cumartesi günü yapacağı maça büyük önem veriyor. Serik Belediyespor’u mağlup edip, hem çıkışını hem de galibiyet sayısını 4’e çıkarmayı planlayan yeşil kırmızılı ekipte, eksik futbolcunun olmaması ise teknik heyeti mutlu ediyor.
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