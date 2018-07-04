DİYARBAKIR:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:28

Diyarbekirspor’da İsmet Yılmaz imzaladı

TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarında Diyarbekirspor’da sportif direktörlük görevine daha önce Diyarbekirspor ve Diyarbakırspor’da görev yapmış olan İsmet Yılmaz getirildi.

Diyarbekirspor'da İsmet Yılmaz imzaladı
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TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarında Diyarbekirspor’da sportif direktörlük görevine daha önce Diyarbekirspor ve Diyarbakırspor’da görev yapmış olan İsmet Yılmaz getirildi.

Sportif direktör İsmet Yılmaz, Diyarbekirspor’la anlaştığını ve yeni sezonla ilgili çalışmalara başladığını söyledi. Yılmaz, “Başkanlarımızla yaptığımız görüşmenin ardından Diyarbekirspor’la anlaşmaya vardım. Diyarbekirspor’la anlaşmam herkesi mutlu etti. Özellikle sosyal medyada bana büyük destek olundu. Türkiye’nin birçok yerinde beni arayıp yeni görevimde başarılar dileyen arkadaşlarım, taraftarlar, spor adamları, eski ve yeni futbolcular oldu. Onlara bana gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyor ve inançlarını boşa çıkarmama sözünü veriyorum. İnşallah el birliğiyle Diyarbekirsporumuzu bu sezon şampiyon yapıp 2. Lig özlemine son vereceğiz. Birlik ve beraberlik içinde hedefe Allah’ın izniyle ulaşacağız” dedi.

Diyarbekirspor’un çok güçlü bir yönetime ve kaliteli bir ekibe sahip olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Çok güçlü bir yönetim kurulumuz var. Bir takımın başarılı olması yönetim kurulunun güçlü olmasıyla ilgilidir. Diyarbekirspor bunu başarmış durumda. Ayrıca birbirinden deneyimli ve başarılı sporculara da sahibiz. Ankara Demirspor’u 2. Lige taşıyan yeni teknik direktörümüzle de güçlü ve uyumlu bir ekip olduk. Yapacağımız nokta transferlerle, yeni sezonun en güçlü ekibi olacağız. Taraftarlarımızı coşturacak fırtına gibi esen bir ekip olacağız” diye konuştu.
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