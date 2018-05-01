Diyarbekirspor’da keyifler süper

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden ve Play-Off’a kalmayı garantileyen Diyarbekirspor’da farklı Kırıkhanspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden ve Play-Off’a kalmayı garantileyen Diyarbekirspor’da farklı Kırıkhanspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

Kırıkhanspor’u Mustafa Aydoğdu (2), Umut Dilek, Mehmet Özdıraz, Arda Havar ve Yakup Alkan’ın golleriyle geçen yeşil kırmızılı ekip, play off maçlarına odaklandı. Hafta sonunda Yeşil Bursa ile kendi sahasında yapacağı maçla sezonu tamamlayacak olan Diyarbekirspor, Play-Off maçlarına odaklanacak. Play-Off maçlarında en iyi sonuçları elde edip, 2. Lig hayalini sonlandırmayı hedefleyen yeşil kırmızılı beyazlı takımda, Yeşil Bursa maçı hazırlıkları bugün başlayacak.