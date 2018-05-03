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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:22

Diyarbekirspor’da sürpriz doğum günü kutlaması

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden ve play off’a kalmayı haftalar öncesinde garantileyen Diyarbekirspor’da sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.Takımın en istikrarlı ve en golcü futbolcuları arasında yer alan Mehmet Özdıraz için...

Diyarbekirspor'da sürpriz doğum günü kutlaması
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TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden ve play off’a kalmayı haftalar öncesinde garantileyen Diyarbekirspor’da sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Takımın en istikrarlı ve en golcü futbolcuları arasında yer alan Mehmet Özdıraz için kulüp binasında, doğum günü pastası hazırlandı. Akşam saatlerinde sürpriz bir şekilde getirilen pastayı karşısında gören kaptan, şaşkınlığını gözleyemedi. Takım arkadaşları ve teknik heyetin bu jesti karşısında oldukça duygulanan Mehmet Özdıraz, herkese teşekkür ederek pastasını kesti. Doğum günü pastasındaki mumları dilek tutarak söndüren Mehmet Özdıraz, daha sonra kısa bir konuşma yaptı. Özdıraz, yaptığı konuşmada, tutuğu dileği arkadaşlarına anlattı. Deneyimli futbolcu, “İnşallah şampiyon olarak en güzel hediyeyi alacağım. Tek dileğim şampiyonluktur. Arkadaşlarım ve ben şampiyonluğa canı gönülden inanıyoruz” dedi.
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