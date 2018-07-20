DİYARBAKIR:
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20 Temmuz 2018 Cuma 12:19

DÜ’de yeniden dizayn edilen biyomedikal biriminin açılışı yapıldı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde yeniden dizayn edilen biyomedikal biriminin açılışı gerçekleşti.Açılış, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül tarafından gerçekleşti. Açılan biyomedikal nitesinin hastanede...

DÜ'de yeniden dizayn edilen biyomedikal biriminin açılışı yapıldı
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Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde yeniden dizayn edilen biyomedikal biriminin açılışı gerçekleşti.

Açılış, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül tarafından gerçekleşti. Açılan biyomedikal nitesinin hastanede çok büyük oranda kazanç sağlayacağı ve hastanenin dış giderlerini azaltacağı belirtildi. Biyomedikal ünitesi bu yıl içerisinde 6 milyon 771 bin 920 lira kar elde etmesini sağladığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Talip Gül, “Hastanemizin biyomedikal ünitesini açmış bulunmaktayız. Biyomedikal ünite hastanemizdeki tüm cihazlara hizmet veren ünitedir. Geçmiş yıllarda hastanemizdeki bu cihazların bakım ve onarımı hizmet alım yoluyla başka firmalara verilmekteydi biz yönetime geçtikten sonra biyomedikal ünitemizi kendimiz kuralım fikri oluştu. Hastanemizdeki tüm cihazların bakımı ve onarımı tekrar hizmete katılım hizmetini kendimiz yapalım diye bir karar aldık. O karar doğrultusunda hastane yönetimimiz çok iyi bir çalışma yapmış bugün onu görüyoruz. Arkadaşlarımız bu çalışma sonucunda biyomedikal Ünitemizi hizmete dönüştürmüşler. Bu biyomedikal Ünitesi ile hem hastanedeki hizmetlerin aksamaması sağlanmaktadır hem de hastanemiz döner sermayesinde dış firmalara verilen para miktarı çok azalmıştır” dedi.

6 milyon 771 bin 920 lira kar

Biyomedikal ünitesinin büyük oranda kar kazancı sağladığını vurgulayan Gül, “Bu yıl içerisinde biyomedikal hizmetlerinden 6 milyon 771 bin 920 lira kar etmişiz. Çünkü kendi hizmetimiz ile dışarıdan aldığımız hizmet bir olmamaktadır. Benim aldığım duyumlara göre bozulan bir cihazı dışarıda tamir ettirmek istediğimiz zaman çok fahiş fiyatlar ile tamir etme yoluna gidiliyor. Teknik ekibimiz çok cüzi fiyatlar ile halletmektedir. Hastanemiz Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük hastanesidir. Bütün hastanelerde çok büyük bir tesisatlar vardır, bu tesisatları için böyle bir ünitenin kurulması büyük bir hizmettir. Bu hizmeti hastanemize kazandıran yönetime teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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