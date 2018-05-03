DİYARBAKIR:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:29

Eğil’de toplu taşıma seferleri artırıldı

Daha rahat ve konforlu toplu ulaşım hizmeti için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğil ilçesinde toplu taşıma araçlarının saatlerini değiştirerek sefer sayısını artırdı.

Eğil'de toplu taşıma seferleri artırıldı
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Daha rahat ve konforlu toplu ulaşım hizmeti için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğil ilçesinde toplu taşıma araçlarının saatlerini değiştirerek sefer sayısını artırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha rahat ve konforlu toplu ulaşım hizmeti vermek için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Eğil ilçesinde toplu taşıma araçlarının saatlerini değiştirerek sefer sayısını artırdı. Daha önce saat 17.00’ye kadar olan sefer saatleri 19.00’a uzatılarak vatandaşların toplu taşımadan daha fazla faydalanması sağlanacak.

Sabah saat 07.00’de Diyarbakır - Eğil ve Eğil - Diyarbakır olmak üzere iki sefer halinde başlayan toplu taşıma seferleri akşam saat 19.00’a kadar devam edecek.
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