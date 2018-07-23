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23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:41

Elektrik mühendisleri Mardin’i gezdi

Dicle Elektrik Dağıtım’da görevli elektrik mühendisleri İşletme Birimleri Çalıştayı’nın ardından Mardin’deki tarihi ve turistik yerleri tanımak için düzenlenen turistik geziye katıldı. Şirketin sorumluluk bölgesindeki 6 ilde görevli...

Elektrik mühendisleri Mardin'i gezdi
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Dicle Elektrik Dağıtım’da görevli elektrik mühendisleri İşletme Birimleri Çalıştayı’nın ardından Mardin’deki tarihi ve turistik yerleri tanımak için düzenlenen turistik geziye katıldı. Şirketin sorumluluk bölgesindeki 6 ilde görevli 100 mühendis çalıştay sonrası topluca Deyrulzafaran ve Dara antik kentini dolaştılar.

Mardin’deki bir otelde gerçekleştirilen ve 2 gün süren çalıştayda daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sunulabilmesi için yapılması gerekenler ile alınması gereken önlemler ele alındı. Yapılan sunumların ardından bu yıl 2. kez düzenlenen İşletme Birimleri Çalıştayı sona erdi. Çalıştayın ardından Mardin’in tanıtılması amacıyla düzenlenen geziye 100 kadar Dicle Elektrik Dağıtım çalışanı mühendis katıldı. Topluluk önce Süryani cemaatinin önemli ibadet merkezlerinden sayılan ve 5. yüzyılda yapılan Deyrulzafaran Manastırı’nı ziyaret ettiler. Gezinin 2. durağı 505 yılında Doğu Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırını Sasanilere karşı korumak için kayaların oyulması yöntemiyle kurulan Dara antik kenti oldu. Oldukça neşeli geçen gezi, toplu hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.
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