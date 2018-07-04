Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde engelliler, belediyenin sabah sporu etkinliği çerçevesinde spor yaparak güne başlıyor.

Kayapınar İlçe Belediyesi, engellilere yönelik sabah sporu etkinliği başlattı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın talimatıyla Engelsiz Yaşam Merkezinde başlatılan etkinlikte engelliler, güne spor yaparak başlıyor. Eğitmenler eşliğinde spor yapan engellilerin mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Eğitmen Mazlum Yaşar, engellilerin engellerinin spora yapmalarına engel olmadığını belirterek, “Haftanın belirli günleri 09.00 ile 12.00 arası daha çok fiziksel engellilere yönelik, açma, germe, kaslarını gevşetmek ve düz koşu tarzında spor etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz. Amacımız onların daha rahat yürümelerine destek olabilmek. Düzenli olarak spor yaparsak fiziksel engelleri yavaş yavaş dumura oluyor. Tamamen ortadan kalkması söz konusu değil, ama sıradan insanlar gibi davranmaya başlıyorlar” dedi.

Fiziksel engellileri motive olmaları için spora davet eden Yaşar, “Fiziksel engelli bireylerin düzenli olarak spor yapmalarının öneririm çünkü düzenli, olarak spor yaparlarsa hayata motive olmaları biraz daha artar. Bütün engellileri burada devamlı olarak spor, resim, müzik, yüzme aktivitelerimize bekleriz. Kayapınar Kaymakamı Ozan Balcı’ya Engelsiz Yaşam Merkezi olarak desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.