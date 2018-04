Ensarioğlu, ebelerin sorunlarını dinledi

Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, 21-28 Nisan tarihleri arasında kutlanan Ebeler Haftası dolayısıyla Diyarbakır’daki hastanelerde görev yapan ebeleri ziyaret edip haftalarını kutlayıp sorunlarını dinledi.

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, ziyaret ettiği hastanelerde ebelere sağlık alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tüm sağlık çalışanlarının her türlü sorun ve sıkıntılarıyla bizzat ilgilendiklerini belirten Nurhak Ensarioğlu, bu doğrultuda atılacak tüm adımları attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini söyledi. Büyük zorluklarla çalışan sağlık personelinin yaşadığı tüm sorunları bildiklerini dile getiren Ensarioğlu, bu konuda hükümet nezdinde girişimlerinin bulunduğunu kaydetti. Ensarioğlu, sağlık çalışanlarının her türlü hakkını almak ve çalışma ortamlarının istenilen düzeye gelmesi için aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, Diyarbakır’da bu konuda önemli mesafeler aldıklarını söyledi. Sağlık çalışanlarının insanların hayatları için kendilerini feda edecek önemli bir görev ifa ettiklerini kaydeden Ensarioğlu, ebelerin de hayati önem arz eden görev yaptıklarını ve bunu yaparken de kendi hayatlarını hiçe saydıklarını belirtti. Ensarioğlu, “Hayata ilk adım attığımızda ve gözümüzü ilk onlara açtığımız ebeler, anne ve bebek ölümlerinin azalmasında önemli bir paya sahip olmasına karşın, çalışma şartları ve ekonomik sebeplerle tükenmişlik içinde yaşıyor. Ülkemizde bebek ölümlerinin önemli ölçüde azalmasında büyük bir paya sahip olan ebelerle ilgili yaptığımız araştırma raporundan çıkan sonuç çalışanlardaki tükenmişliği ve çalışma şartlarındaki memnuniyetsizliği ortaya koyuyor. Çalışma koşullarından memnun olmayan çalışan oranı yüzde 82,47, çalışma koşullarını bir önceki yıldan daha kötü olarak değerlendirenlerin oranı ise yüzde 47,24 olarak tespit edildi. Bu oranlar, üzerinde düşünülmesi gereken bir sonuçtur. Eldeki tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, ebelerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmediği, çalışma şartlarından memnun olmadıkları, mesleği isteyerek seçmiş olmalarına rağmen, fırsatları olsa bu durumu değiştirmek istedikleri, ekonomik sıkıntılar sebebiyle aile içinde ve psikolojik olarak sıkıntılar yaşadıkları, kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayıramadıkları, sosyal hayatlarının yok olduğu ve bütün bunların yaşam kalitelerini memnuniyetlerini düşürerek tükenmişliğe yol açtığı görülmektedir. Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının önemli bir oranını oluşturan ebelerimizin sorunları bir an önce giderilmeli, seslerine kulak verilmelidir. Tüm ebelerin günlerini kutluyor, sorunlarının çözüldüğü, mesleğe olan sevgilerinin arttığı aydınlık bir gelecek diliyoruz. Kadınlarımızı, dünyanın en kutsal duygularından biri olan ‘annelik’duygusuna kavuşturan fedakar ebelerimizin 21-28 Nisan Ebeler Haftasını kutluyoruz” dedi.

Ensarioğlu, Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesinin tüm sağlık çalışanlarının sorun ve sıkıntıları için var olduğunu ve yaşanılan her türlü sıkıntıya çözüm bulmak adına yoğun gayretler içinde olduklarını söyledi.