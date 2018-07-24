DİYARBAKIR:
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24 Temmuz 2018 Salı 14:16

Ensarioğlu: “Yıpranma payı tüm sağlık çalışanlarını kapsamalı”

Diyarbakır Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, sağlık personellerine bir yılda 60 gün yıpranma payının bütün sağlık personellerini kapsaması gerektiğini belirtti.Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ensarioğlu, sağlık personeline...

Ensarioğlu: 'Yıpranma payı tüm sağlık çalışanlarını kapsamalı”
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Diyarbakır Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, sağlık personellerine bir yılda 60 gün yıpranma payının bütün sağlık personellerini kapsaması gerektiğini belirtti.

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ensarioğlu, sağlık personeline yıpranma hakkı tasarısıyla ilgili açıklama yaptı. Ensarioğlu, “2014 Mayıs ayında Cumhurbaşkanımızın katılımıyla düzenlenen ‘Ebeler Hemşireler Günü’ programında ‘5 yıl çalışana 1 yıl yıpranma’ sözü almıştık. Tabi bu müjde torba yasası ile meclise gelmesi bizleri sevindirdi. Temennimiz odur ki bu yıpranma payının geriye dönük olması bu yıpranma payının tüm sağlık çalışanlarını kapsamasıdır. Çünkü sağlık bir ekip işidir bu ekip içerisini de birilerine yıpranma payı verilir birilerine verilmemesi Sağlık-Sen olarak mağduriyeti görmemekten gelemeyiz. Sağlıkta çalışan kardeşlerimiz, ekip halinde çalışıyorlar, bu ekibinde başarılı olabilmesi için bu yıpranma payı hepsine verilmesi gerekir. Örnek olarak bir ambulans düşünelim doktor, hemşire ve şoför ile olay yerine gidiyorlar, doktorlara verilen yıpranma payı şoföre verilmemesi kabul edilmeyen konudur. İnanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız bu konuda sağlık çalışanlara duyarlı olacaktır. Genel Başkanımızda bu konuda görüşmelerini yaptı, bu komisyondaki arkadaşlar ile görüştü inşallah sağlık çalışanlarına karşı sağduyulu davranıp bu kardeşlerimizin hak ettiği değeri verileceğine inanıyorum” dedi.

“Sağlıkta şiddet son zamanlarda hat safhada”

Sağlık-Sen Şube Başkanı Ensarioğlu, sağlık çalışanlarına karşı şiddette bulunanlar için bir yaptırım gelmesi gerektiğini de vurguladı. Ensarioğlu, “Bu yıpranma payının bugünlere gelmesinde en büyük katkısı olan Sağlık-Sen’dir. Sağlık-Sen birilerinin hayal dahi edemedikleri kazanımları sağladı. Yıpranma payı diğer sendikaların hayal dahi edemediği kazanımdır. Sadece Sağlık-Sen bunlarla kalmayacak ek ödemelerin maaşa yansıması noktasında da aynı çabayı gösterecektir” diye konuştu.
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