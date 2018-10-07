DİYARBAKIR:
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07 Ekim 2018 Pazar 14:02

Ergani’de KPSS’den kalan kalem ve silgiler köy okullarına

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir grup öğrenci Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) çıkanlardan köy okullarına gönderilmek üzere kalem ve silgi topladı.Ergani Süleyman Nazif Lisesi öğrencileri köy okullarına destek olmak amacıyla...

Ergani'de KPSS'den kalan kalem ve silgiler köy okullarına
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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir grup öğrenci Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) çıkanlardan köy okullarına gönderilmek üzere kalem ve silgi topladı.

Ergani Süleyman Nazif Lisesi öğrencileri köy okullarına destek olmak amacıyla bugün gerçekleştirilen KPSS sınavından çıkanlardan kalem ve silgi topladı. Kutudan yaptıkları sandıkla Ergani Lisesi önünde bekleyen öğrenciler ellerinde “kalem ve silgi ile köy okullarına destek olalım” yazılı dövizle sınavdan çıkan vatandaşlardan kalem ve silgilerini istedi.
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