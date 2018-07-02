Festivalde Sıtkı Usta rüzgarı

Ankara’da düzenlenen “Tatlı ve Dondurma Festivalinde” Diyarbakırlı kadayıfçı Sıtkı Usta rüzgarı esti.

Ankara’da “Tatlı ve Dondurma Festivali”, 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Festivalde, Diyarbakırlı meşhur kadayıfçı Sıtkı Usta rüzgarı esti. Meşhur Sıtkı Usta’nın standı tatlı severler tarafından yoğun ilgi gördü. Uzun kuyrukların oluştuğu standa gelen vatandaşlara tatlı ikramı yapıldı. Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da, Sıtkı Usta’nın standına konuk oldu. Aksu, “Yıllardır tatlı tercihimi değerli ustamız meşhur Sıtkı Usta’dan yaparım. Tatlılar da hiçbir katkı maddesi kesinlikle yoktur. Asla kaliteden ödün vermezler, yılların markasıdır Sıtkı Usta. Bugün de geldim, ziyaret ettim her zamanki gibi tatlılar çok kaliteli. Sağ olsun çocukları ve personelleri saygıda kusur etmiyorlar. Misafirperverliği ile halka hizmet etmekteler. Piyasada bulunan ucuz tatlılar, sağlığa aykırıdır. Önemli olan böylesi marka olan yerleri halkımız tercih etmeliler. Allah, emeklerini boşa götürmesin inşallah. Sıtkı Usta’nın yanında yaklaşık 200’e yakın personel çalışmaktadır. İstihdama büyük katkı sağlamakta. Buna da çok seviniyorum, değerli dostum Sıtkı Usta’ya ve yanında bu güzel hizmetleri yapan tüm personellerine sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, maşallah bir hayli uzun kuyruklar oluşmuş vatandaşa tatlı ikramı yapılmakta. Bu tür etkinlikler inşallah Diyarbakır’da da olur” dedi.

Festivale severek katıldıklarını belirten Sıtkı Usta’nın oğlu Süleyman Altunbay, “1968’den bugüne değerli müşterilerimizin damak tadına hitap eden Meşhur Sıtkı Usta kadayıf ve künefe, üretim aşamasında gerek hijyen gerekse kaliteden ödün vermeden tam 43 yıldır damak tadına hitap ediyor. İlk günkü hizmet heyecanı aynı şekilde bugünlere taşıyarak, üretmeye devam ediyoruz. Meşhur Sıtkı Usta kadayıf ve künefe, üretim aşamasında teknolojiyi yakından takip ederek ürün yelpazesini her geçen gün artırmak suretiyle, değerli müşterilerimize güven kaynağı olmaya devam ediyor. Festivale katılmamızın ana nedeni Diyarbakır’ın meşhur tatlılarını tüm Türkiye’ye tanıtmak ve bu festival ile de bunu başardık. Ülkemiz genelinde bir çok fuara katılıyoruz. Ama bu fuar, bir hayli farklı. Çünkü tatlıların resmen yarıştığı bir fuar. Bizlere gösterilen ilgi de bizim iyi işler başardığımızın kanıtıdır. Fuarda standımızı ziyaret eden tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. 3 gün içinde fuarda halkımıza hizmet ettik, bu festivalde bize olan ilgiden hayli memnun kaldık. İnşallah, Diyarbakır’da da böyle festivaller yapılır. Uzun bir kalabalık kitlesi tatlı almak için beklediler. Diyarbakır’dan getirdiğimiz yaklaşık 19 personelimizle hizmet ettik. Diyarbakır’da 7 şubesi ile Ankara Çukurambar’da ise bir şubesi ile tatlı severlere hizmetimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.