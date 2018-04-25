Gündüz: “Bunların derdi ne devletimiz, ne milletimiz, ne de vatanımızdır”

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak erken seçimi değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden siyaset yapıldığını ve bunun da ülkeye hiç bir fayda sağlamadığını söyledi.

Abbas Gündüz, halkın 24 Haziranda demokratik kurallar çerçevesinde içerideki ve dışarıdaki şer güçlere gereken dersi vereceğine inandığını söyledi. Gündüz, "24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak erken genel seçim ile birlikte hangi siyasi partinin hangi siyasi parti ile ittifak kuracağı söylemleri ortada dolaşırken, başını CHP’nin ve CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çektiği blokun tek amacı, tek gayesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Türk siyasi tarihinden silmek ve siyasi hayatını sonlandırmaktır. CHP, İyi Parti, HDP ve diğer şer blokun içinde yer alacak siyasi partiler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden siyaset yapmaktadırlar. Bunların derdi ne devletimiz, ne milletimiz, ne de vatanımızdır. Bunlar başta terör örgütleri FETÖ ve PKK’nın değirmenine su taşıma çabası içerisindeler. Bunlar Erdoğan gitsin de ne olursa olsun mantığıyla hareket etmektedirler. Devletimiz yıkılmış, ekonomimiz çökmüş, iç huzursuzluk çıkmış, terör hortlamış hiçbiri bunların umurunda değildir. Onların tek derdi Recep Tayyip Erdoğan’dan kurtulmaktır. Çünkü bu partileri kumanda eden yönetenler Recep Tayyip Erdoğan’sız bir Türkiye istemektedirler. Biliyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında olduğu müddetçe bunlar Türkiye’yi bölme, parçalama, yönetme, hayallerine, amaçlarına ulaşmayacaklardır. Türkiye’yi yönetme hayallerini Çanakkale’den beri sürdüren bu şer güçler içerideki piyonlarıyla Recep Tayyip Erdoğan’ı devirerek Türkiye’yi ele geçirme çabasındalar. Allah’ın izni ile milletimizin feraseti ve Cumhurbaşkanımıza olan desteği sayesinde bu şer güçler ve içerideki işbirlikçileri bu amaçlarına asla ulaşmayacaklardır. Halkımız bütün oynanan oyunları, çevrilen tiyatroları insanlık dışı uygulamaları çok net görüyor. Bu gerçekleri gören halkımız Allah’ın izniyle 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gereken desteği verecek ve bu şer güçlerinin planlarını yerle bir edecektir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da bu ülkeyi bu ülkenin vatandaşları yönetecek, halkın iradesinin üzerinde hiçbir güç tecelli edemeyecektir. Halkımız 24 Haziranda demokratik kurallar çerçevesinde içerideki ve dışarıdaki şer güçlere gereken dersi verecek ve bunları bir daha çıkmamak üzere sandığa gömecektir” dedi.