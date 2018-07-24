Günlük 5 bin kişiye ücretsiz limonata

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte kentin 4 farklı yerine kurduğu İkram Çeşmeleri’nde, her gün 5 bin kişiye ücretsiz soğuk limonata dağıtıyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte kentin 4 farklı yerine kurduğu İkram Çeşmeleri’nde, her gün 5 bin kişiye ücretsiz soğuk limonata dağıtıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte kentin farklı 4 hastanenin bahçesine kurduğu İkram Çeşmeleri’nde vatandaşlara ücretsiz soğuk limonata dağıtıyor. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Dicle Üniversitesi Hastanesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahattini Eyyubi Devlet Hastanesi bahçesine kurulan İkram Çeşmeleri’nde her gün 5 bin hasta ve hasta yakınına ücretsiz limonata ikram ediliyor.

Uygulama yaz aylarında devam edecek

Steril ortamda hazırlanan limonatalar sabah saatlerinde araçlarla hastane bahçelerinde bulunan İkram Çeşmeleri’ne ekipler tarafından getiriliyor. İkram Çeşmeleri’ne poşetlenen buzlarla nakledilen limonatalar hasta ve hasta yakınları tarafından kısa sürede tüketiliyor. Limonataların tüketilmesinin ardından çeşmelerin aksanları (aletleri) toplanarak genel temizliği yapılıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İkram Çeşmeleri’nden yaz ayları boyunca ücretsiz limonata dağıtımı yapılacak. Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte İkram Çeşmeleri’nde vatandaşlara sıcak mercimek çorbası ikram edilecek.