DİYARBAKIR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 15:25

Günlük 5 bin kişiye ücretsiz limonata

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte kentin 4 farklı yerine kurduğu İkram Çeşmeleri’nde, her gün 5 bin kişiye ücretsiz soğuk limonata dağıtıyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler...

Günlük 5 bin kişiye ücretsiz limonata
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte kentin 4 farklı yerine kurduğu İkram Çeşmeleri’nde, her gün 5 bin kişiye ücretsiz soğuk limonata dağıtıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte kentin farklı 4 hastanenin bahçesine kurduğu İkram Çeşmeleri’nde vatandaşlara ücretsiz soğuk limonata dağıtıyor. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Dicle Üniversitesi Hastanesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahattini Eyyubi Devlet Hastanesi bahçesine kurulan İkram Çeşmeleri’nde her gün 5 bin hasta ve hasta yakınına ücretsiz limonata ikram ediliyor.

Uygulama yaz aylarında devam edecek

Steril ortamda hazırlanan limonatalar sabah saatlerinde araçlarla hastane bahçelerinde bulunan İkram Çeşmeleri’ne ekipler tarafından getiriliyor. İkram Çeşmeleri’ne poşetlenen buzlarla nakledilen limonatalar hasta ve hasta yakınları tarafından kısa sürede tüketiliyor. Limonataların tüketilmesinin ardından çeşmelerin aksanları (aletleri) toplanarak genel temizliği yapılıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İkram Çeşmeleri’nden yaz ayları boyunca ücretsiz limonata dağıtımı yapılacak. Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte İkram Çeşmeleri’nde vatandaşlara sıcak mercimek çorbası ikram edilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku