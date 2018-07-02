DİYARBAKIR:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:18

Güvenlik önlemi almayan işçiler ölüme davetiye çıkarıyor

Diyarbakır’da, güvenlik önlemi almadan çalışan inşaat işçileri ölüme davetiye çıkarıyor.Yenişehir ilçesine bağlı Dökmetaş Mahallesi’nde iki katlı inşaatta çalışan 2 işçinin, herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalışması...

Güvenlik önlemi almayan işçiler ölüme davetiye çıkarıyor
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Diyarbakır’da, güvenlik önlemi almadan çalışan inşaat işçileri ölüme davetiye çıkarıyor.

Yenişehir ilçesine bağlı Dökmetaş Mahallesi’nde iki katlı inşaatta çalışan 2 işçinin, herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalışması görenleri hayretler içinde bıraktı. Kolonların oluşturulması için tahtaları yerleştiren işçiler, inşaatın kenarına kadar sarktı. Can güvenliklerini hiçe sayan işçilerin bu davranışı, iş kazalarında yaşanan önlemsizliği akıllara getirdi.
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