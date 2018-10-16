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16 Ekim 2018 Salı 10:49

HAGEV kelebek çocukları ağırladı

HAGEV Vakfı, Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla kelebek çocuklarla bir araya geldi.HAGEV Vakfı, halk arasında kelebek olarak bilinen epidermolysis bullosa hastası çocuklarla yemekte bir araya geldi....

HAGEV kelebek çocukları ağırladı
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HAGEV Vakfı, Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla kelebek çocuklarla bir araya geldi.

HAGEV Vakfı, halk arasında kelebek olarak bilinen epidermolysis bullosa hastası çocuklarla yemekte bir araya geldi. Kelebek hastası çocuklarla yakından ilgilenen vakıf yönetimi çocukların aileleri ile de bire bir görüşüp sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Organizasyonla ilgili bilgi veren Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, HAGEV Vakfı’nın kelebek hastası çocuklar için etkinlik düzenlediğini söyledi. Etkinliğe 38 kelebek hastası çocuk ve ailelerinin katıldığını belirten Çalışır, “HAGEV Vakfı, fırsat buldukça çocuklarımızla bir araya geliyor. Kelebek çocuklarımız aileleriyle birlikte bu organizasyonda güzel zaman geçirdi. Ayrıca vakıf, kelebek hastası Halil için aldığı akülü sandalyeyi de kendisine teslim etti. Kelebek çocuklarımızın sürekli desteğe ihtiyacı var. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
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