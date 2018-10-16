DİYARBAKIR:
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16 Ekim 2018 Salı 18:08

Hamile eşi ile gezerken surlardan düştü

Diyarbakır’da, hamile eşi ile surları gezmek isteyen bir kişi, dengesini kaybederek sert zemine çakılıp yaralandı.Olay, Balıkçılarbaşı semtindeki tarihi surlarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hamile eşi ile birlikte gezintiye çıkan...

Hamile eşi ile gezerken surlardan düştü
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Diyarbakır’da, hamile eşi ile surları gezmek isteyen bir kişi, dengesini kaybederek sert zemine çakılıp yaralandı.

Olay, Balıkçılarbaşı semtindeki tarihi surlarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hamile eşi ile birlikte gezintiye çıkan S.P., surların üzerine çıkmak istedi. Eşini de yanına alan S.P., merdivenleri tamamladıktan sonra dengesini kaybederek düşüp sert zemine çakıldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
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