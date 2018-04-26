Hamo Ağa’nın oğlu Tahsin Arslan AK Parti’den aday adayı

Diyarbakır ve bölgenin kanaat önderlerinden olan 56 çocuklu 300 torunlu Hamo Ağa lakaplı Mehmet Arslan’ın oğlu Tahsin Arslan, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

Yardımsever, bölgede yıllardır binlerce husumetli aileleri barıştıran, yetimlerin yanında olan ve bölgede sevilen 56 çocuklu 300 torunlu Hamo Ağa lakaplı Mehmet Arslan’ın oğlu Tahsin Arslan, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Siyasi hayatına Refah Partisi Bismil ilçe Yönetim Kurulu üyeliğini yaparak başlayan Arslan, daha sonra Fazilet Partisi’nin kurulmasıyla birlikte Bismil İlçe Başkanlığı görevini yaptı. 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde Fazilet Partisi Bismil Belediye Başkanı adayı olan Arslan, 2006 yılında yapılan AK Parti Diyarbakır İl Kongresinde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2011 Yılında yapılan Genel Seçimde Ak Parti Diyarbakır Milletvekili aday adayı olan Arslan, teşkilat içinde yapılan temayül yoklamasında 5. sıraya yerleşti. 2014 ile 2015 tarihleri arasında Ak Parti Diyarbakır İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alan Arslan, 7 Haziran 2015 seçimlerinde Diyarbakır milletvekili aday adayı, 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise AK Parti’den 5.sıra milletvekili adayı oldu.

AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için başvuru yaptığını anlatan Arslan, halka hizmet etmek için aday olduğunu söyledi. Bölgede sevilen ve sayılan Arslan, “Kutlu davamdan asla vazgeçmedim. Bu dava hem benim için hem ailem için çok önemlidir. Biz bu yolda yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz” dedi.