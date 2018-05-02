Hanımağa ilçelerde partililerle bir araya geldi

AK Parti’den Diyarbakır milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan “Hanımağa” lakaplı Suna Kepolu Ataman, temayül yoklaması öncesi ilçeleri gezerek, partililerle bir araya geldi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Şeyhdoda aşiretinin lideri olan ve AK Parti’den Diyarbakır milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan “Hanımağa” lakaplı Suna Kepolu Ataman, temayül yoklaması öncesinde Bismil, Eğil, Kayapınar, Çüngüş, Çermik, Ergani, Bağlar, Yenişehir ve Kocaköy ilçelerini ziyaret etti. İlçe teşkilatlarında partililerle bir araya gelen Kepolu Ataman, destek talebinde bulundu.

Ziyaretlerinde özellikle kadın partililerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Kepolu Ataman, “Diyarbakır’ın öz evlatları olarak bizler bu topraklar üzerinde yeşertip tüm dünyaya ihraç ettiğimiz kadim milletin asri temsilcileriyiz. Beraber inşa ettiğimiz kardeşlik ve muhabbet kalesini hiçbir şer odağının yıkmasına izin vermeyeceğiz. Bu topraklar üzerine bin yıldır karşılıklı sevgi ve saygıyla yaşattığımız birlikteliğimizi bin yıl daha Türkiye Cumhuriyetinin çatısı altında sürdürmeye talip olacak bir felsefenin temsilcileri olacağımızı buradan ilan etmek istiyorum. Bu nedenle AK Parti’den Diyarbakır milletvekilliği aday adaylığı başvurumu yaptım. Desteklerinizi bekliyorum” dedi.