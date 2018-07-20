Hızır ekip, dertlere derman oluyor

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın talimatı ile Kayapınar Belediyesi bünyesinde kurulan ‘Hızır Ekip’ yoksul ve dar gelirli ailelerin sıkıntılarını gidermeyi sürdürüyor.Hızır...

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın talimatı ile Kayapınar Belediyesi bünyesinde kurulan ‘Hızır Ekip’ yoksul ve dar gelirli ailelerin sıkıntılarını gidermeyi sürdürüyor.

Hızır ekip, ihtiyacı olan ailelere, halı, beyaz eşya ve televizyon desteğinde bulundu. Eşyalarını teslim alan aileler, Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’ya teşekkür etti. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Kayapınar Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafında, ilçedeki tüm vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek kamu hizmetleri noktasında fikir alışverişinde bulunulması ve herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığının tespit edilmesi amacı ile başlatılan ‘Hızır Ekip’ projesi, yardıma muhtaç ve dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Proje başladığı günden bu yana 6 bin 284 adet çeşitli yardımlarda bulunulurken, geçtiğimiz günlerde aralarında hanelere yapılan ziyaretlerde tespit edilen ailelere, 2 adet kanepe, 2 adet çamaşır makinesi, 3 adet buzdolabı, 2 adet televizyon, 2 adet halı ve 1 adet ütü desteğinde bulunuldu. Malzemeleri hızır ekip personelinden teslim alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik’e teşekkür etti.