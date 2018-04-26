DİYARBAKIR:
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26 Nisan 2018 Perşembe 13:42

İbrahim Lale, AK Parti’den aday adayı olacağını açıkladı

Diyarbakır’da 2 dönem Hani ilçesine bağlı Kuyular Belde Belediye Başkanlığını yapan İbrahim Lale, AK Parti’den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.Türkiye, 24 Haziran’da yapacağı seçim için geri sayımını sürdürürken,...

İbrahim Lale, AK Parti'den aday adayı olacağını açıkladı
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Diyarbakır’da 2 dönem Hani ilçesine bağlı Kuyular Belde Belediye Başkanlığını yapan İbrahim Lale, AK Parti’den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Türkiye, 24 Haziran’da yapacağı seçim için geri sayımını sürdürürken, aday adayları da belli olmaya başladı. Diyarbakır’ın Hani ilçesine bağlı Kuyular Beldesinde 1994 ve 2004 yılları arasında Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti’den 2 dönem Belediye Başkanlığını yapmış olan İbrahim Lale, bir basın açıklaması yaparak AK Parti’den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Bir sosyal tesiste yapılan basın açıklamasına İbrahim Lale’ye destek olarak Hani bölgesinin kanaat önderleri ve Lale ailesinin fertleri katıldı.

Belediye başkanlığından sonraki süreçte AK Parti il teşkilatının kurucu kadrolarının içerisinde yer aldığını belirten Lale, AK Parti’ye, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a bağlılığının hiç ama hiç kopmadığını kaydetti. Siyasette halk buluşmasını sağlayacak, halkın içinde aktif olacak, paylaşımcı ve kapısı açık olan bir siyasetçi olacağını vurgulayan Lale, “Siyaset ve toplumsal liderlikten edindiğim tecrübeler ışığında, halkı kin, nefret ve düşmanlıktan uzak tutacak projeler geliştirmek, gençlerimizin teröre bulaşmasını engellemek için projeler geliştirmek, Devletimin ve hükümetimizin açtığı ufukta yeni ışıklar saçacak milli ve manevi değerlere saygılı bir nesil yetiştirmek için çaba sarf edeceğim. Bu güne kadar 33 medeniyete beşiklik eden ‘Peygamberler ve Sahabeler Şehri’ Diyarbakır’ın hak ettiği yere gelmesi, devlet millet kaynaşmasının yaşandığı bir hareket içerisinde Diyarbakır’ın danıştığı bir kişi olarak, reisimiz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında, bir nefer olarak ön saflarda yer almak istiyorum. Vekilliğe aday olmamdaki yegane sebep, halk ve siyasiler arasında köprü vazifesi kurma arzu ve isteğimdir” dedi.

Açıklamaların ardından Lale, resmi olarak yarın adaylık başvurusunu gerçekleştireceğini söyledi.
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