İş insanlarından Amedspor’a destek

Diyarbakır’daki iş insanları, geçtiğimiz gün Sakarya deplasmanında Amedspor’a yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen ortak açıklamada, Sakarya deplasmanında Amedspor’a yönelik yapılan saldırı karşısında büyük üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Amedspor başta olmak üzere Diyarbekirspor ve bölge kentlerinin futbol takımları deplasmanda oynadıkları hemen her maçta, ayrımcı, ırkçı ve hatta lince varan saldırılara uğramaktadır. Bu durum kabul edilemez. Bizler Diyarbakır iş insanları olarak sporun, barış, kardeşlik ve dostluk çerçevesinde ele alınması gerektiğine inanmaktayız ancak yaşanan gelişmelere baktığımızda karşılaşılan tablo maalesef bu duygularımızı yaralamaktadır. Ayrıca bu saldırıların spor camiası tarafından yapılması ve bu durum karşısında yetkililerin sessiz kalması dostluk ve kardeşlik duygularımızı derinden sarsmaktadır. Bizler Diyarbakırlı iş insanları olarak, sorumsuz bir şekilde bu tarz davranışların sergilenmesine yol açan ve kardeşlik duygularını zedeleyen bu uygulamaların bir daha tekrarlanmaması adına yetkililerin ivedi olarak adli ve idari yaptırımlar uygulamalarını talep ediyoruz. Bu olumsuz tablonun oluşmasında sorumluluğu bulunan kişi, kulüp ve kulüp yöneticileri hakkında ayrıca hukuki zeminde gerekli girişimleri başlatacağımızı ve suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz ederiz.”