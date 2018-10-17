İşkur’dan anne ve gençlere destek

Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İşkur) tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadın istihdamının artırılması ve genç işsizlikle mücadele kapsamında kamuoyuna açıkladığı, “İşte Anne”, “İşe İlk Adım” ve “İşte Gelecek” projeleri ile mesleki eğitim kursları ile İşbaşı eğitim programları düzenlenmesi planlanıyor.

İşkur İl Müdürü İsmail Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “100 Günlük Eylem Planı” çerçevesinde kamuoyuna açıklanan “İşe İlk Adım Projesi” ile İşkur olarak, üniversite mezunu 18-29 yaş aralığındaki gençlerin 6 aya kadar işbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim kazanmalarını sağlayacaklarını belirtti. Koç, “İşbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere 6 aya kadar, net asgari ücretin yüzde 50’si tutarında destek vereceğiz. Bu süreden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi halinde, net asgari ücretin yüzde 25’i tutarında ücret desteği bir yıl boyunca karşılanmaya devam edecek. Böylece, üniversite mezunu gençlerin 6 aya kadar sürecek işbaşı eğitim programından sonra en az bir buçuk yıl daha istihdamda kalmalarını sağlamış olacağız. Bu projelerimiz sayesinde, işverenlerimize ciddi bir ücret desteği sağlamış olacağız. İşte Anne projesi ile İşkur olarak, 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve çalışmak isteyen kadınları, mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına yönlendireceğiz. Projeden yararlanan kadınlara, kursa veya programa devam ettiği günler için günlük 70 TL tutarında cep harçlığı ödeyeceğiz. Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İşkur tarafından karşılanarak, katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlayacağız. Bununla birlikte, sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arasındaki çocuğu kreşe veya gündüz bakım evine devam eden kadınlar, kurs veya program süresince aylık 400 TL bakım desteğinden de yararlanabilecek. Bu projelerden yararlanmak isteyenler Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine başvurabilecek. İşverenlere gençlerimize ve çalışan annelerimize çağrımız bu projeleri yakından takip etmeleridir” dedi.