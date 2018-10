Kadın personellere kanserle mücadele eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 1-31 Ekim ‘Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı’ kapsamında kanser riskini azaltmak, erken teşhis ve tedavisine destek olmak amacıyla kadın personellere eğitim programı düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve farkındalığının vurgulanması amacıyla 1- 31 Ekim ‘Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı’ kapsamında kanser riskini azaltmak, erken teşhis ve tedavisine destek olmak amacıyla kadın personellere eğitim programı düzenledi. İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi ile ortaklaşa düzenlenen eğitimde kadınlara meme, kolon ve serviks (rahim ağzı) kanserleri ile ilgili detaylı bilgiler verildi.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen eğitim programında İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi’nde görevli Doktor Hülya Batgi sunum yaptı. Meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulayan Batgi, meme kanserinin belirtilerinin kitle, meme başında akıntı, meme üzerindeki deride şişlik, portakal kabuğu görünüm, deride yaralar ve su toplanması, meme başında çekilme, komşu lenf bezlerinde büyüme, memenin üst kısmındaki kanserlerinde meme başının kitleye doğru çekilmesi gibi durumların olduğunu söyledi. Doktor Batgi, meme kanserine neden olan risklerin ise emzirmeme, ilk doğumun 30 yaş öncesinde olmaması, obezite, yağlı beslenme, 8-10 yıldan fazla süreli hormon tedavisi, geçirilmiş selim meme hastalıkları, alkol ve sigara kullanımı, erken yaşta adet olma, geç yaşta adetten kesilme olduğunu belirtti. Meme kanserinin sadece kadınlarda değil yaklaşık %1’inin erkeklerde de görüldüğünü ifade eden Batgi, “Kadınlarda meme dokusu fazla olduğu için kitle çabuk yayılmıyor, meme dokusu az olan erkeklerde ise kanser kan ve lenf yolu ile çevre organlara ve vücuda çok daha çabuk yayılıyor” dedi.

Meme kanserinden korumanın öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayrıldığını anlatan Batgi, öncelikli olarak yağdan fakir liften zengin diyet, önerilen vücut ağırlığını koruma ve egzersiz olduğunu kaydetti. Meme kanserinin teşhis edilmesi durumunda ise alkol kullanılmaması, her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenesinin(KKMM) yapılması, klinik meme muayenesinin (KMM) yapılması ve mamografi çekilmesi gerektiğini söyledi. Batgi ayrıca, “20 -39 yaş arasındaki her kadın şikayeti olsun olmasın 2-3 yılda bir, 40-50 yaş arasındaki kadınların 2 yılda bir, 50-69 yaş arasındaki kadınların da her yıl bir hekim tarafından klinik meme muayenesi yapılmalıdır” diye konuştu.

Kadınların daha fazla yakalandığı serviks (rahim ağzı) ve kolon kanserlerini de anlatan Doktor Batgi, kadınların erken teşhis için Aile Sağlığı Merkezlerinde ve KETEM’lerde yapılan ücretsiz testlerden faydalanmaları gerektiğini belirtti.