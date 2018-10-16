DİYARBAKIR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 10:49

Kadınları iş sahibi yapmak için proje başlattı

Diyarbakır’da güzellik uzmanlığı yapan Sadık Özgececi, bölge genelinde yaşanan işsizlik sorununu çözmek için kendi imkanları ile proje geliştirdi. Özgececi, ücretsiz derslerle kadınların meslek sahibi olmasını sağlayacak.Diyarbakır’da...

Kadınları iş sahibi yapmak için proje başlattı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Diyarbakır’da güzellik uzmanlığı yapan Sadık Özgececi, bölge genelinde yaşanan işsizlik sorununu çözmek için kendi imkanları ile proje geliştirdi. Özgececi, ücretsiz derslerle kadınların meslek sahibi olmasını sağlayacak.

Diyarbakır’da güzellik uzmanlığı yapan Sadık Özgececi, işsizliğe son vermek için kolları sıvadı. Özellikle şiddete maruz kalmış kadınlara yönelen Özgececi, kendi adını taşıyan akademide alanında uzman eğitmenlerle dersler verip kadınları meslek sahibi yapacak.

Hayata geçirdiği proje ile ilgili bilgi veren Sadık Özgececi, Es-Lite Sadık Özgececi Academy adında okul açacaklarını söyledi. İşsizlik sorununa bir nebze de olsa çözüm olmak için çalışmalara başladıklarını belirten Özgececi, “Bu projede özellikle kadınlarımızı istihdam alanlarına çekmek istedik. Ücretsiz vereceğimiz derslerin ardından kursta başarılı olan kursiyerlerimize MEB onaylı sertifika vereceğiz. Bu sertifika ile kadınlarımız isterlerse kendilerine ait bir iş yeri açabilecek veya bir iş yerinde çalışma fırsatı bulabilecek. Kayıtlarımızı almaya başladık önümüzdeki günlerde projemiz tamamıyla hayata geçecek” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku