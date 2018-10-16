Kadınları iş sahibi yapmak için proje başlattı

Diyarbakır’da güzellik uzmanlığı yapan Sadık Özgececi, bölge genelinde yaşanan işsizlik sorununu çözmek için kendi imkanları ile proje geliştirdi. Özgececi, ücretsiz derslerle kadınların meslek sahibi olmasını sağlayacak.Diyarbakır’da...

Diyarbakır’da güzellik uzmanlığı yapan Sadık Özgececi, bölge genelinde yaşanan işsizlik sorununu çözmek için kendi imkanları ile proje geliştirdi. Özgececi, ücretsiz derslerle kadınların meslek sahibi olmasını sağlayacak.

Diyarbakır’da güzellik uzmanlığı yapan Sadık Özgececi, işsizliğe son vermek için kolları sıvadı. Özellikle şiddete maruz kalmış kadınlara yönelen Özgececi, kendi adını taşıyan akademide alanında uzman eğitmenlerle dersler verip kadınları meslek sahibi yapacak.

Hayata geçirdiği proje ile ilgili bilgi veren Sadık Özgececi, Es-Lite Sadık Özgececi Academy adında okul açacaklarını söyledi. İşsizlik sorununa bir nebze de olsa çözüm olmak için çalışmalara başladıklarını belirten Özgececi, “Bu projede özellikle kadınlarımızı istihdam alanlarına çekmek istedik. Ücretsiz vereceğimiz derslerin ardından kursta başarılı olan kursiyerlerimize MEB onaylı sertifika vereceğiz. Bu sertifika ile kadınlarımız isterlerse kendilerine ait bir iş yeri açabilecek veya bir iş yerinde çalışma fırsatı bulabilecek. Kayıtlarımızı almaya başladık önümüzdeki günlerde projemiz tamamıyla hayata geçecek” dedi.