DİYARBAKIR:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:44

Kamışlo Caddesi SMA tabakasıyla asfaltlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, “Bağcılar Bölgesi İmar Yolları Düzenleme İşi” kapsamında protokol yolu olarak bilinen 3,6 km uzunluk ve 50 metre genişliğindeki Kamışlo Bulvarı’nı Taş Mastik Asfalt (SMA) tabakasıyla asfaltladı.Kentin...

Kamışlo Caddesi SMA tabakasıyla asfaltlandı
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, “Bağcılar Bölgesi İmar Yolları Düzenleme İşi” kapsamında protokol yolu olarak bilinen 3,6 km uzunluk ve 50 metre genişliğindeki Kamışlo Bulvarı’nı Taş Mastik Asfalt (SMA) tabakasıyla asfaltladı.

Kentin birçok noktasında asfalt serme çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, protokol yolu olarak bilinen Kamışlo Bulvarı’nı SMA tabakasıyla asfaltladı. 3,6 km uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki bulvara toplam 10 bin 858 ton sıcak asfalt serildi. “Bağcılar Bölgesi İmar Yolları Düzenleme İşi” kapsamındaki çalışmalarda Kamışlo Bulvarı’nın gidiş-geliş yönü daha önce 8 cm bütümlü temel 6 cm kalınlığında binder tabakası şeklinde asfaltlanmıştı.

SMA olarak bilinen konfor tabaksı asfaltın serilmesiyle birlikte Kamışlo Bulvarı’nda sürüş konforu artırıldı. SMA konfor tabakasında elyaf ile modifiye edilmiş bütüm bulunduğundan esneklik kazanan yol, titreşimleri ve araç lastik seslerini minimum seviyeye indirdiği için bulvar üzerinde yer alan yapılarda ikamet eden vatandaşlar, araçların yol üzerinde seyrederken çıkardığı gürültüden etkilenmeyecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi “Bağcılar Bölgesi İmar Yolları Düzenleme İşi” kapsamında Kamışlo Bulvarı’na gidiş-geliş yönlü olmak üzere bisiklet yolu inşa etti. Yeni yönetmeliğe göre bisiklet yolları asfalt zemine uygulandı. Delinatör sisteminin kullanıldığı bisiklet yollarında 45 cm uzunluğunda dubalar kullanıldı. Bisiklet yollarının belirgin halde görünmesi için 2 metre genişliğindeki alan mavi renge boyandı ve 25 metrede bir yola bisiklet logoları yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Kamışlo Bulvarı’nın aydınlatılması amacıyla kaldırımların iki yönüne daha önce 30’ar metre aralıklarla 9,5 metre uzunluğunda 200 adet elektrik direği dikmişti.
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