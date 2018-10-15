DİYARBAKIR:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:18

Kamu Başdenetçisi Malkoç Diyarbakır’da

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a geldi.Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet, Diyarbakır’da mülki amirlerle, STK temsilcileri ve öğrencilerle bir araya...

Kamu Başdenetçisi Malkoç Diyarbakır'da
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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a geldi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet, Diyarbakır’da mülki amirlerle, STK temsilcileri ve öğrencilerle bir araya gelerek kurumun işleyişini anlatıp kentteki gelişmelerle ilgili bilgi alacak. Başdenetçi Malkoç, Diyarbakır programında Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ve Cumhuriyet Başsavacısı Kamil Erkut Güre’yi makamlarında ziyaret edecek. Malkoç ve beraberindeki heyet ziyaretlerin ardından, bölgenin kanaat önderleriyle bir araya gelerek ilin sorunları ve çözüm yollarını konuşacak. Başdenetçi Malkoç Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ile görüşmesinin ardından üniversitede akademik yılı açılış dersi konferansında öğrencilerle bir araya gelecek.

Kamu Denetçiliği Kurumu’na bugüne kadar Diyarbakır’dan 800’ün üzerinde şikayet başvurusu yapıldığı, başvuruların tamamının incelenerek çözüme kavuşturulduğu öğrenildi.
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