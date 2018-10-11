DİYARBAKIR:
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11 Ekim 2018 Perşembe 13:06

Karamehmetoğlu’na ‘yılın belediye başkanı’ ödülü

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği’nin (Kamu-Der), yılın belediye başkanı seçtiği Diyarbakır’ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ödülünü aldı.Kamu-Der tarafından, yılın belediye başkanı seçilen Çermik...

Karamehmetoğlu'na ‘yılın belediye başkanı' ödülü
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Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği’nin (Kamu-Der), yılın belediye başkanı seçtiği Diyarbakır’ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ödülünü aldı.

Kamu-Der tarafından, yılın belediye başkanı seçilen Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ödülünü aldı. Ankara’da düzenlenen törenle ödülünü Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşkun’un elinden alan Karamehmetoğlu, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti. Karamehmetoğlu, “Kamu-Der Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile tüm davetlileri sevgi saygıyla selamlıyorum. Dernek, ülke genelinde yapmış olduğu araştırma neticesinde bizi yılın belediye başkanı olmaya layık görmüş. İlçem ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Almış olduğum ödül hizmet açısından bizleri daha da motive edecektir. Türkiye ve Avrupa’da yaşayan 272 bin Çermikli hemşerimiz var. Çermik olarak yıllarca göç vermişiz ama göç almamışız. Çermik hizmetin en iyisine layıktır. Bugün burada bu ödül töreninde bizleri yalnız bırakmayan Ankara Çermikliler Dernek Başkanı İzzet Kocakaplan ve diğer Çermikli hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.
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