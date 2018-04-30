DİYARBAKIR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:14

Kaya’dan ‘Altın Elma’ değerlendirmesi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, “Altın Elma” ödülünün Diyarbakır’a verilmesinin kent turizmi açısından oldukça önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Kaya'dan ‘Altın Elma' değerlendirmesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, “Altın Elma” ödülünün Diyarbakır’a verilmesinin kent turizmi açısından oldukça önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu (FİJET) tarafından verilen, bu federasyona üye 33 ülkenin oluşturduğu seçici kurul tarafından belirlenen “Altın Elma” ödülünün bu yıl Diyarbakır’a verilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bunun Diyarbakır turizmi için çok olumlu bir gelişme olduğunu anlatan Kaya, “Kentimizin turizme yönelik yapmış olduğu çalışmaların, FİJET gibi alanında referans olan bir kuruluş tarafından da ödüllendirilmiş olması doğru yolda olduğumuzu göstermiş ve bizleri ayrıca mutlu etmiştir.

Şehrimiz UNESCO Kültür Mirası Surları, Hevsel Bahçeleri, Peygamber ve Sahabe Türbeleri, Ulu Camisi, 4 Ayaklı Minaresi, kiliseleri ve daha birçok kültürel mirasıyla bu ödülü fazlasıyla hak ediyor. Mevcut turizm potansiyelimizi tanıtmak ve bunu artı değere dönüştürmek için bundan sonraki süreçte de paydaşı olduğumuz Turizm Platformu ile birlikte kent turizminin gelişmesi adına DTSO olarak gereken çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

Bu ödülün Diyarbakır için önemli bir başlangıç motivasyonu olduğunu vurgulayan Kaya, “DTSO olarak temel hedefimiz turizmde Diyarbakır’ı bir dünya kenti yapmaktır. Bu konuda kamu ve sivil işbirliğine olmazsa olmaz gözüyle bakıyoruz. Bu bağlamda hep birlikte Diyarbakır’ı cazibe merkezi yapmak için ortak akıl ve ortak çalışma ortamı oluşturmak zorundayız” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku