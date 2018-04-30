Kaya’dan ‘Altın Elma’ değerlendirmesi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, “Altın Elma” ödülünün Diyarbakır’a verilmesinin kent turizmi açısından oldukça önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu (FİJET) tarafından verilen, bu federasyona üye 33 ülkenin oluşturduğu seçici kurul tarafından belirlenen “Altın Elma” ödülünün bu yıl Diyarbakır’a verilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bunun Diyarbakır turizmi için çok olumlu bir gelişme olduğunu anlatan Kaya, “Kentimizin turizme yönelik yapmış olduğu çalışmaların, FİJET gibi alanında referans olan bir kuruluş tarafından da ödüllendirilmiş olması doğru yolda olduğumuzu göstermiş ve bizleri ayrıca mutlu etmiştir.

Şehrimiz UNESCO Kültür Mirası Surları, Hevsel Bahçeleri, Peygamber ve Sahabe Türbeleri, Ulu Camisi, 4 Ayaklı Minaresi, kiliseleri ve daha birçok kültürel mirasıyla bu ödülü fazlasıyla hak ediyor. Mevcut turizm potansiyelimizi tanıtmak ve bunu artı değere dönüştürmek için bundan sonraki süreçte de paydaşı olduğumuz Turizm Platformu ile birlikte kent turizminin gelişmesi adına DTSO olarak gereken çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

Bu ödülün Diyarbakır için önemli bir başlangıç motivasyonu olduğunu vurgulayan Kaya, “DTSO olarak temel hedefimiz turizmde Diyarbakır’ı bir dünya kenti yapmaktır. Bu konuda kamu ve sivil işbirliğine olmazsa olmaz gözüyle bakıyoruz. Bu bağlamda hep birlikte Diyarbakır’ı cazibe merkezi yapmak için ortak akıl ve ortak çalışma ortamı oluşturmak zorundayız” diye konuştu.