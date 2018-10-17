Kayapınar’da 6 adet 48 derslikli ana okul açılacak

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından çocukların dünya çocukları ile rekabet edebilmesi ve daha iyi şartlarda eğitim görmesinin sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Bu...

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından çocukların dünya çocukları ile rekabet edebilmesi ve daha iyi şartlarda eğitim görmesinin sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Bu çerçevede, 6 adet 48 derslikli ana okul açılacak.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, “Eğitime ve Bilgiye Dost Kayapınar Belediyesi olarak, Kayapınarlı çok sevdiğimiz çocuklarımızın eğitimlerinin önündeki engelleri kaldırıyoruz. Kısa süre içerisinde Kayapınar ilçesindeki okul öncesi eğitimle okullaşma oranını yüzde 100’e çıkardık. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesini sağlamak için başladığımız 6 ana okulumuzun 3’ünü kısa süre içerisinde hizmete açıyoruz” dedi.

Kayapınar Belediyesinin eğitime verdiği destekler ile çocuklarımızın geleceğine yatırım yaptığını ifade eden Balcı, yatırımın en değerlisinin insana yapılan yatırım olduğunu ifade ederek, 8 milyon tutarındaki 6 adet Anaokulu projesinin Diyarbakır ve Kayapınar’a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.