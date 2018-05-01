Kayapınar’da ‘Bizim Gök Kubbemiz’ projesi

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı, “Bizim Gök Kubbemiz" projesi kapsamında “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım” çalıştayı düzenlendi.

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Tanış Olalım, Kardeş Olalım” sloganıyla Üsküdar ilçesindeki okullar ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki okullar arasında kardeşlik köprüleri kurmak maksadıyla hayata geçirilen proje kapsamında Diyarbakır’a gelen eğitimciler, Kayapınar Belediyesine bağlı Cegerxwin Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programa katıldı.

Programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Serdar Kartal, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Yıldırım Beyazıt Cami İmam Hatibi Mustafa Demirkıran ve çok sayıda öğretmen de katıldı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı “İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği, Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü, ‘Bizim Gök Kubbemiz’ projesi kapsamında ‘Gelin Tanış Olalım İşi Kolay Kılalım’ temalı çalıştayda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle etkinliğe sebebiyet veren başta Eğitim camiamız olmak üzere, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürüne, Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğüne, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve yurdumuzun değişik yörelerinden gelen eğitim camiasına yürekten teşekkür ediyorum. Bu etikliklerin memleketimizin birliğine, beraberliğine ve yükselmesine ve daha çok katkı sağlanmasını umuyorum” dedi.