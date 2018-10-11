Kaymakam Demir’den şehit ailesine ziyaret

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, Şehit ailelerini ziyaret ederek, acılarına ortak oldu.

Çermik Kaymakamı Nazlı Demir, beraberinde İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ahmet Seyhun, İlçe Emniyet Amir Vekili Mehmet Karademir ve İlçe Müftüsü İsmail Karacan ile birlikte Başarı Mahallesi’ndeki Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Nurettin Yıldırım’ın ailesini ziyaret ederek, şehidin kabri başında dua etti. Demir, “Şehit aileleri bize vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın emanetleridirler. Devlet olarak her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanında olacağız” dedi.

İlçe merkezi ve köylerdeki tüm şehit ailelerini teker teker ziyaret edeceklerini dile getiren Demir, “Şehitlerimizin emanetleri olan ailelerine devletimizin kapısı sonuna kadar açıktır” diye konuştu.