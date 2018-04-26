Kayyum ile Lice ilçesinin her yerine çocuk oyun grupları kuruldu

Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi, ilçenin dört bir tarafına çocuk oyun parkları kurdu.Diyarbakır’ın sadece Lice ilçe merkezi değil, kırsalda da çocuklara yeni eğlence araçları sunan Lice Belediyesi, sosyal belediyecilikte Güneydoğu...

Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi, ilçenin dört bir tarafına çocuk oyun parkları kurdu.

Diyarbakır’ın sadece Lice ilçe merkezi değil, kırsalda da çocuklara yeni eğlence araçları sunan Lice Belediyesi, sosyal belediyecilikte Güneydoğu Anadolu’da örnek oldu. Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinan Başak’a gerek sosyal medyadan gerekse de yazılı başvurularla mahallelerine oyun grubu isteyen çocukların bu isteği yerine getirildi. Başkan Sinan Başak’ın direktifiyle ilçe merkezi ve köylerde 46 noktaya tek, çiftli ve üç kuleli çocuk oyun grupları yerleştirildi.

İhtiyaç talebine göre Lice ilçe merkezi, Arıklı, Bağlan, Baharlar, Bayırlı, Budak, Çavundur, Çeper, Çıralı, Dallıca, Daralan, Dernek, Dibek, Dolunay, Duru, Esenler, Gökçe, Güçlü, Güldiken, Gürbeyli, Kabakaya, Kayacık, Kıpçak, Kıralan, Kıyı, Oyuklu, Serin, Tepe, Tuzla, Türeli, Uçarlı, Üçdamlar, Yaprak, Yünlüce, Ziyaret, Zümrüt köylerine çocuk oyun parkı kurulumu tamamlandı.

İlçe genelinde yürütülen söz konusu hizmetlerden ötürü Başkan Başak’a teşekkür eden çocuklar, “Mektuplarımızda oyun grubu isteğimizi kırmayıp yerine getiren Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.