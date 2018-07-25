Kulp asfalt çalışması tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı yol programı kapsamında Kulp İlçesine bağlı kırsal mahallelere ait 69 kilometre yolun asfaltlanma çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Kulp Belediye Başkanı Fatih Dülgeroğlu, kalıcı ve daha sağlıklı bir ulaşım için gece gündüz çalıştıklarına belirterek, “İlçemizin sarp ve dağlık bir bölgede olması nedeniyle mevcut yolların kış aylarında ulaşım noktasında vatandaşımıza sıkıntı yaşattığını, bizler de bu yaşanan sıkıntının kalıcı bir şekilde çözümlenebilmesi için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine taleplerimizi ilettik. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bu talebimizi geciktirmeden projelendirip çalışmalara başladı. İlçemize bağlı farklı mahallelerde başlatılan 69 kilometre asfaltlanma çalışmaları tamamlandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince ilçemize yapılacak olan 2018 yol programı kapsamında, ilçe merkezine ait yollara 13 kilometre hazır asfalt,12 kırsal mahalleye ait yollarda 50,2 kilometre 1. kat, 71,3 kilometre 2. kat asfalt, 20 kilometre beton yol ve 74 km stabilize yolun ihalesi yapılarak çalışmalara başlandı. Bu çalışmalarından dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cumali Attila’ya çok teşekkür ediyoruz” dedi.