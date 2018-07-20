DİYARBAKIR:
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20 Temmuz 2018 Cuma 14:37

Kulp Belediyesi, şehit kabrini mermer taşlarıyla yeniledi

Diyarbakır’ın Kulp Belediyesi, 1996 yılında şehit olan güvenlik korucusu Resul Çelik’e ait mezarın bakım onarımını tamamladı. Mevcut mezarlık mermer taşlarla yenilenerek şehit kabrinin başına Türk bayrağı dikildi.Kulp Kaymakamı ve...

Kulp Belediyesi, şehit kabrini mermer taşlarıyla yeniledi
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Diyarbakır’ın Kulp Belediyesi, 1996 yılında şehit olan güvenlik korucusu Resul Çelik’e ait mezarın bakım onarımını tamamladı. Mevcut mezarlık mermer taşlarla yenilenerek şehit kabrinin başına Türk bayrağı dikildi.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, ilçede çeşitli tarihlerde şehit olan asker, polis, güvenlik korucusu ve sivil vatandaşlara ait mezarlıkları ziyareti esnasında, 1996 yılında Bayır Karakoluna giderken hain pusuya düşürülüp şehit edilen güvenlik korucularından Resul Çelik’e ait mezarın bakım-onarıma ihtiyacı olduğunu, herhangi bir yazının olmadığını ve Türk bayrağının eksik olduğunu fark etmesi üzerine derhal yapılması için talimat verdi. Başkan Dülgeroğlu’nun talimatı üzerine ivedi bir şekilde çalışmalara başlanarak şehit mezarındaki çalışmalar tamamlandı. Başkan Dülgeroğlu, “Vatanı uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin bütün hatıralarına sahip çıkmak önceliğimizdir. Kulp ilçesinde bulunan 4 şehitliğin yeniden dizayn edilmesi için hazırladığımız projeyi ihale ettik. 600 bin liraya ihale edilen projemizin çalışmalarına başlayarak çok kısa zamanda tamamlanacaktır” dedi.
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