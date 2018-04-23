DİYARBAKIR:
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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:26

Kulplu öğrencilerden büyük başarı

DİYARBAKIR (İHA) – Mardin’de düzenlenen kros yarışmasında büyük bir başarıya imza atan Kulplu öğrenciler Diyarbakır’ı takım olarak birinciliğe çıkarmayı başardı.Atletizm Federasyonunca atletizm projesini geliştirme kapsamında,...

Kulplu öğrencilerden büyük başarı
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DİYARBAKIR (İHA) – Mardin’de düzenlenen kros yarışmasında büyük bir başarıya imza atan Kulplu öğrenciler Diyarbakır’ı takım olarak birinciliğe çıkarmayı başardı.

Atletizm Federasyonunca atletizm projesini geliştirme kapsamında, 22 nisan tarihinde Mardin’de düzenlenen Güneydoğu Bölge Kros Yarışması’nda Kulp ilçesinden katılan Kulp Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinden Vahdettin Çiçek bölge ikincisi, Cüneyt Aslan bölge yedincisi, Kulp Zeyrek Ortaokulu öğrencilerinden Melisa Atamlı da bölge üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarı elde etti ve Diyarbakır’ı takım olarak birincilik kürsüsüne taşımayı başardı. Müsabaka sürecini değerlendiren Kulp Yatılı Bölge Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Yusuf Saklı, “İlçemiz adına büyük bir kazanım olduğunu ve Türkiye şampiyonasına Kulp’tan öğrenci gönderebilmenin sevinci içerisinde olduğumu ifade edebilirim. Bu başarıların gerçekleşmesinde büyük katkısı olan ilçe Kaymakamı Fatih Dülgeroğlu ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya’ya çok teşekkür ederim. İnşallah bu başarıların devamı da gelecek” dedi.
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