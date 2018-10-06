DİYARBAKIR:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 12:50

Kulp’ta 26 okul daha ‘Beyaz Bayrak’ sertifikası aldı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 26 okula daha “Beyaz Bayrak” sertifikası verildi.Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, “Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan ‘Beyaz Bayrak’ iş birliği protokolü kapsamında...

Kulp'ta 26 okul daha ‘Beyaz Bayrak' sertifikası aldı
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Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 26 okula daha “Beyaz Bayrak” sertifikası verildi.

Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, “Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan ‘Beyaz Bayrak’ iş birliği protokolü kapsamında okulların, temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış nesiller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu da demektir ki ilçemizdeki okullarımızdan yüzde 54’ü bizi gururlandırmıştır. Temizlik, hijyen ve sağlık bakımından okullarımızın iyi olması için her daim yanlarındayız. Emeği geçen arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Hedefimiz tüm okullarımızın beyaz bayrak almalarıdır” dedi.
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