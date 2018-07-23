DİYARBAKIR:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:38

Kulp’ta cami ve taziye evlerindeki onarım çalışmalarını tamamladı

Diyarbakır’ın Kulp İlçe Belediyesi, cami ve taziye evlerindeki yaptığı bakım onarım çalışmalarıyla vatandaşların takdirini kazanarak örnek hizmetler yapmaya devam ediyor.Kulp Belediyesi, ilçeye bağlı 21 mahallede bulunan cami ve taziye...

Kulp'ta cami ve taziye evlerindeki onarım çalışmalarını tamamladı
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Diyarbakır’ın Kulp İlçe Belediyesi, cami ve taziye evlerindeki yaptığı bakım onarım çalışmalarıyla vatandaşların takdirini kazanarak örnek hizmetler yapmaya devam ediyor.

Kulp Belediyesi, ilçeye bağlı 21 mahallede bulunan cami ve taziye evlerinin bakım onarım çalışmalarını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundu. Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, “İlçemize bağlı merkez ve kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımızın cami ve taziye evlerinin bakım onarımı için bizlere iletmiş oldukları taleplerini yerinde görmek ve tespit edebilmek için teknik personellerimizi görevlendirdik. Teknik personellerimizin tespitlerini projelendirip, projemizi ihale ettik. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gecemizi gündüzümüze katarak 2,5 ay gibi kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Tamamladığımız bu çalışmalarımız, hizmetlerin en güzeline layık olan hemşerilerimize Hayırlı olsun” dedi.
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