Kulp’ta öğretmenler hayat kurtaracak

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği birimi tarafından, Kulp ilçesinin de yer aldığı Diyarbakır’ın ilçelerinde görev yapan öğretmenlere, ilk yardım eğitimi verdi.Kulp ilçesinden 20 öğretmenin seminere...

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği birimi tarafından, Kulp ilçesinin de yer aldığı Diyarbakır’ın ilçelerinde görev yapan öğretmenlere, ilk yardım eğitimi verdi.

Kulp ilçesinden 20 öğretmenin seminere katıldığını söyleyen Kulp İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Koordinatörü Süleyman R. Arcan, "Uzman eğiticilerden alınan dersler ve ilk yardım sertifikasıyla özellikle kırsal köylerde yaşanabilecek durumlarda sağlık ekipleri olay yerine varıncaya kadar, hem öğrencilerin hem de köylülerin imdadına köy öğretmenleri yetişecek. Toplumda güven ve sevginin karşılığı olan öğretmenler bir çocuğun dizi kanadığında, bir bebeğin boğazına cisim kaçtığında, bahçesinde bir kişiyi yılan ısırdığında özelikle kırsal kesimde ilk akıla gelen isim olacaktır" dedi.

Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya ise öğretmenlere ilk yardım kursu ve temel yaşam konularında uygulamalı eğitim verildiğini söyledi. Temel, "Kırsal bölgede görev yapan öğretmenlerimiz açısından bu eğitimi çok daha önemsiyoruz. Öğretmenlerimizin, okulda yaşanabilecek bir takım olumsuz durumlar karşısında bilinçli olmalarını hedefliyoruz’’ diye konuştu.