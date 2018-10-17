Kulp’ta ücretsiz kursa yoğun ilgi

Diyarbakır’ın Kulp Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle üniversiteye hazırlık kursu açıldı. Kursa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Kulp Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle üniversiteye hazırlık kursu açıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezinde açılan kursa, 75 lise mezunu ve 260 lise son öğrencisi kayıt yaptırdı. Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, “Önceki yıl olduğu gibi üniversiteye hazırlık ücretsiz kursumuzu bu yılda açarak kapasitesini artırdık. Kulp ilçesi geçmiş tarihlerden beri eğitim noktasında başarılı bir konuma sahiptir. Bu konuma sahip olan ilçemizde yaşayan bütün gençlerimize üniversitelere yerleşebilmeleri için bütün olanakları sunma gayretindeyiz. Öğretmen ve yer temininden, bütün araç gereçlere kadar her türlü imkanı sağlıyoruz. Kurs saatlerinin dışında da ders çalışmak isteyen öğrencilerimiz dersliklerden faydalanabilmektedir. Şimdiden bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.