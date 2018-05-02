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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:50

Küme düşecek son takım hafta sonu belirlenecek

Amed Sportif Faaliyetlerin yer aldığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta kümede kalma yarışı son haftaya taşındı.

Küme düşecek son takım hafta sonu belirlenecek
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Amed Sportif Faaliyetlerin yer aldığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta kümede kalma yarışı son haftaya taşındı.

Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdman Yurdu’nun veda ettiği ligde, küme düşecek üçüncü takım cumartesi günü belirlenecek. 4 takımın kümede kalma mücadelesi verdiği ligde, puan olarak en kötü durumda olan Bucaspor bulunuyor. Amed Sportif Faaliyetler 36 puanla ligin 13’ncü sırasında yer aldığı grupta, 35’er puanlı iki takımdan tuzllaspor 14 ve Bodrum belediyesi Bodrumspor ise 15’nci sırada bulunuyor. 33 puanlı Bucaspor ise küme düşmesi kesinleşen Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdman Yurdu’nun hemen üzerinde yer alıyor.

Bucaspor’a 3 puan fark atan Amed Sportif Faaliyetlerin kümede kalması genel averaja kalmış durumda. İkili averajı rakibiyle eşit olan yeşil kırmızılı beyazlı takımın, genel averajı ise Bucaspor’dan daha iyi. Bucaspor’un -11, Amed Sportif Faaliyetlerin ise -4 averajı bulunuyor. Genel averajda Bucaspor’dan çok iyi olan Amed Sportif Faaliyetlerin, küme düşmesi için Bucaspor’un ligin son maçını kazanması ve rakibine bol gol atması, Amed Sportif Faaliyetlerin ise farklı yenilmesi gerekiyor.

Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdman Yurdu’nun küme düştü ligde üçüncü takım aranıyor. Amed Sportif Faaliyetlerin, Toktaspor ile deplasmanda mücadele edeceği haftada Bodrum Belediyesi Bodrumspor küme düşmesi kesinleşen Kocaeli Birlikspor ile kendi sahasında karşılaşacak. Tuzlaspor’un sahasında Sarıyer ile karşılaşacağı haftada, Bucaspor ise Etimesgut Belediyespor’u konuk edecek.
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