DİYARBAKIR:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:07

Kur’an kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele anlatıldı

Diyarbakır’da Kur’an kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele konulu eğitim verildi.Yeşil Yıldız Bağımlılıkla Mücadele Derneği ile Diyarbakır İl Müftülüğü Bağımlılığı Mücadele koordinatörlüğü işbirliğinde yaz kuran...

Kur'an kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele anlatıldı
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Diyarbakır’da Kur’an kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele konulu eğitim verildi.

Yeşil Yıldız Bağımlılıkla Mücadele Derneği ile Diyarbakır İl Müftülüğü Bağımlılığı Mücadele koordinatörlüğü işbirliğinde yaz kuran kurslarında kuran eğitimi gören öğrencilere yönelik Sosyal ve Değerler Eğitimi kapsamında Bağımlılıkla Mücadele Modülleri Dernek Başkanı Yahya Öger tarafından eğitim verildi. Yenişehir İlçe Müftülüğüne bağlı Yenişehir Seyrantepe Şilbe Mahalleinde bulunan Maşuk Camii Kur’an kursunda yaklaşık 300 öğrenciye bağımlılıkla mücadelede ‘Hayır’ demenin önemi anlatıldı. Genç nesillerin zararlı uyuşturucu maddelerinden uzak durması için başlatılan proje olduğunu söyleyen Öge, “Gençlerin kendilerini her türlü kötülüklerden muhafaza etmesi noktasında bilinmeyen kişiler tarafından teklif edilene karşı ‘teşekkür’ ederek ‘hayır’ denemelerinin ayıp olmadığı konusu üzerinde durduk. Tütün ve zararları görseller ile Kur’an kursu öğrencilerine anlatıldı. Çocuklarımızın bağımlılardan uzak bir dünyada yaşamaları bizim için bir umut, gelecek için bir huzur ve aileler için bir kazançtır. Unutulmamalıdır ki bağımlılığa karşı mücadele etmek farkındalık oluşturmakla başlar. Bu anlamda Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği olarak yaz ayı boyunca bu tür etkinliklerimizi devam edecektir. Kur’an kursu hocalarına ve kurs sorumlu hocası Hamit Elçi’nin gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı, sunum yapma imkanı verdiklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.
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