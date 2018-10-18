DİYARBAKIR:
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18 Ekim 2018 Perşembe 09:15

Lice Belediyesinden bakıma muhtaç vatandaşlara destek

Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi, yaşlıların ve bakıma muhtaç vatandaşların imdadına yetişiyor. Belediyenin bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik olarak verdiği sosyal hizmetlerden yararlanan vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor.Bu...

Lice Belediyesinden bakıma muhtaç vatandaşlara destek
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Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi, yaşlıların ve bakıma muhtaç vatandaşların imdadına yetişiyor. Belediyenin bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik olarak verdiği sosyal hizmetlerden yararlanan vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor.

Bu kapsamda Lice Belediyesi, yaşlı, kimsesiz, yatağa bağımlı, engelli, yoksul ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını tespit edip, kışlık odun ve baca temizliği hizmetlerini yerine getiriyor. Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdülkadir Çelik, yaşlılara ve hastalara sahip çıkmak, bakımını üstlenmekle görevi olduklarını söyledi. Kaymakam Çelik, “Dinimizin ve kültürümüzün bize yüklemiş olduğu böyle bir sorumluluğumuz var. Hepimiz bir gün yaşlanıp, bakıma muhtaç hale geleceğiz. İlçemizde kimsesiz, yatağa bağımlı, engelli, yoksul ve bakıma muhtaç hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını tespit edip, kışlık odun ve baca temizliği hizmetlerini yerine getiriyoruz. Türkiye’de her geçen gün yaşlı ve bakıma muhtaç insanların sayısı artıyor ve onlara hizmet etmenin çok önemli bir görev. Yaşlılarımızın, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın kış aylarını rahat geçirebilmeleri için, baca temizliği onarımı, odun temini gibi hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz” dedi.
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