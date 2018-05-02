Lice Belediyesinden ’Siz hayal edin biz gerçekleştirelim’ çalışması

Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesince “Fikir Proje Yarışması” başvuruları başladı.

Lice Belediyesinin düzenlediği projede vatandaşların hayatını kolaylaştırıcı, insan odaklı, farkındalık oluşturan “Fikir Proje Yarışma” çevre, eğitim, okuryazarlık, kültür sanat, sağlık ile spor, teknoloji ve toplumsal kategorilerinden birini seçip, proje fikri hazırlayarak başvuru yapılabileceği belirtildi. Lice Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada proje için son başvurunun 4 Mayıs 2018 olduğu belirtildi.