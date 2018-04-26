Lice Belediyesinin kültür gezileri devam ediyor

Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi farklı kültürleri ve yöreleri tanımak isteyen vatandaşları kültür gezilerine götürmeye devam ediyor.Lice Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezisinde öğrenci ve öğretmenlerin yer aldığı kafileyi...

Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi farklı kültürleri ve yöreleri tanımak isteyen vatandaşları kültür gezilerine götürmeye devam ediyor.

Lice Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezisinde öğrenci ve öğretmenlerin yer aldığı kafileyi Nevşehir, Konya, Aksaray ve Şanlıurfa illerinin tarihi ve turistik yerleri gezdirildi. Öğrenci ve öğretmenlerin, zengin Anadolu kültürünün merkezi olan mekanları görme, gezme ve bilgi edinme imkanı sağlandı.

Lice Kaymakam ve Belediye Başkanı Sinan Başak, ”Doğusuyla, Batısıyla, Anadolusuyla baktığımız zaman bu coğrafya dünyanın göz bebeği olan bir coğrafya. Bu geziler sayesinde hemşerilerimiz kendi coğrafyamızın değerini, önemini, kıymetini, güzelliklerini gözlemleyerek milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacak" dedi.

Nevşehir, Konya, Aksaray ve Şanlıurfa gezilerine giden öğrenciler, bölgenin tarihi ve turistlik yerlerini gezdiler. Gezi, Peri Bacaları, Ürgüp-Göreme, Hacı Bektaş-ı Veli ziyaretleri ile Konya Mevlana ve Şanlıurfa Balıkgöl ile son buldu.

Öğrenciler kültür gezisi imkanını kendilerine sunan Kaymakam ve Belediye Başkanı Sinan Başak’a teşekkür ederken geziden çok memnun kaldıklarını ifade etti.