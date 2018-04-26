DİYARBAKIR:
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26 Nisan 2018 Perşembe 15:40

Lice şehidi memleketine uğurlandı

Teröristle mücadele harekatı kapsamında, Diyarbakır’ın Lice ilçesi kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında, bir grup teröristle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur’un naaşı, düzenlenen törenin ardından...

Lice şehidi memleketine uğurlandı
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Teröristle mücadele harekatı kapsamında, Diyarbakır’ın Lice ilçesi kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında, bir grup teröristle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur’un naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi Konya’nın Seydişehir ilçesine uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 17.38 sıralarında Lice ilçesi Akçabudak köyü Hevsel mezrası mülki sınırları içerisinde bölücü terör örgütü mensubu bir grup terörist ile sağlanan temas sonucunda Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur şehit oldu. Şehit için Diyarbakır 8. Ana Jet Üssünde tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Konya’nın Seydişehir ilçesine uğurlandı.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bu menfur terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur’a Allah’tan rahmet, değerli ailesine, silah arkadaşlarına ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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