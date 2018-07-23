DİYARBAKIR:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:46

Mahkeme TİTAK’ın iflasına karar verdi

Mahkeme, Diyarbakır’da bir firmanın, 5 yıldır alacağını tahsil edemediği için Sınırlı Sorunlu 23 No’lu TİTAK Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin iflasına karar verdi.

Mahkeme TİTAK'ın iflasına karar verdi
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Mahkeme, Diyarbakır’da bir firmanın, 5 yıldır alacağını tahsil edemediği için Sınırlı Sorunlu 23 No’lu TİTAK Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin iflasına karar verdi.

Diyarbakır’da bir firma, yaklaşık 8 yıl önce Sınırlı Sorunlu 23 No’lu TİTAK Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile reklam anlaşması yaptı. Alacağını tahsil edemeyen firma 2012 yılında Sınırlı Sorunlu 23 No’lu TİTAK Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi aleyhine dava açtı. 2013 yılında mahkeme zararın karşılanmasına karar vermesine rağmen Sınırlı Sorunlu 23 No’lu TİTAK Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin herhangi bir ödeme yapmaması üzerine firma bu kez iflas davası açtı.

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme, Sınırlı Sorunlu 23 No’lu TİTAK Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin iflasına karar verdi.
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